В последние дни года жители Прикамья подарили мошенникам 7 миллионов рублей

Известны случаи, когда лже-сотрудники банка, звонят и сообщают, что якобы зафиксирована попытка оформления кредита мошенниками на имя заявителя. Для пресечения данного действия они убеждают оформить «зеркальный» кредит и перевести его на «безопасный» счет. Так же они сообщают и о несанкционированном переводе денежных средств в Украину в поддержку терроризма. Для выявления лиц, причастных к данному факту, и сохранения накоплений требуют перевести деньги на резервные счета. После отправки финансов связь с аферистами, как правило, пропадает.