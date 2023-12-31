В последние дни года жители Прикамья подарили мошенникам 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
В преддверии новогодних праздников мошенники активизируется со значительной силой, пишут сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Чем и пользуются злоумышленники, жаждущие нажиться на невнимательных гражданах, бегающих в поисках подарков родным и близким.
Аферисты используют всевозможные средства связи. Могут позвонить по телефону, написать послание в любом известном мессенджере или прислать смс-сообщение. Во всех случаях цель злоумышленников — завладеть деньгами жертвы.
Известны случаи, когда лже-сотрудники банка, звонят и сообщают, что якобы зафиксирована попытка оформления кредита мошенниками на имя заявителя. Для пресечения данного действия они убеждают оформить «зеркальный» кредит и перевести его на «безопасный» счет. Так же они сообщают и о несанкционированном переводе денежных средств в Украину в поддержку терроризма. Для выявления лиц, причастных к данному факту, и сохранения накоплений требуют перевести деньги на резервные счета. После отправки финансов связь с аферистами, как правило, пропадает.
Так за несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на «безопасные» счета порядка 7 миллионов рублей.
Однако 33-летняя чернушканка вовремя поняла, что общалась с аферистами и сохранила свои сбережения. Девушке на сотовый поступил звонок. Голос на другом конце провода представился сотрудником банка. Он рассказал, что на ее имя кто-то хочет оформить кредит. Предотвратить операцию можно, опередив злоумышленников. Для этого необходимо самостоятельно оформить «зеркальный» кредит на себя и сохранить средства на «безопасном» счете.
Женщина отправилась в банк, где оформила кредит на полмиллиона рублей. Далее, следуя инструкции, гражданка должна была поехать в соседний город и перевести средства на диктуемый счет. Тогда чернушканка поняла, что ее обманывают. Она сразу отправилась в отдел полиции.
По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.