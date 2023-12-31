В Прикамье за столкновение с баржей осудили владельца катера «Наташа»

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Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Пермского края Александра Гришина. Владелец прогулочного катера, допустившего столкновение с сухогрузом 30 июля этого года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).
Судом установлено, что в июне–июле 2023 года подсудимый, оказывал перевозку пассажиров разъездным теплоходом «К-1765» по экскурсионно-прогулочному маршруту акватории реки Кама по участку следования от п. Чкалово Березниковского городского округа Пермского края до поселка Орел Усольского района Березниковского городского округа Пермского края и обратно.
При этом, осужденный не обладал правом управления судном, судно не имело действующих документов на годность к плаванию, отсутствовало подтверждение на его годное техническое состояние, а также состояние всех элементов судна, не проведены испытания средств спасения, а также не обеспечено необходимое количество спасательных жилетов.
В конце июля 2023 года при осуществлении одной из экскурсии, двигаясь по судовому ходу реки Кама, осужденный допустил столкновение с теплоходом «Наташа», двигавшимся во встречном направлении, в результате чего 6 пассажиров разъездного теплохода «К-1765» получили телесные повреждения, различной степени тяжести.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание, не связанное с лишением свободы, сообщают в Пермской транспортной прокуратуре. По данной статье предусмотрено наказание штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Причиной столкновения прогулочного катера «К-1765» и сухогруза «Наташа» явились нарушения правил плавания, допущенные судоводителями обоих судов, сообщали ранее журналисту Properm.ru. Ведомство завершило проверку ЧП под Березниками, изучалось исполнение законодательства о безопасности судоходства и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Проверка показала, вахтенным начальником теплохода «Наташа» не были поданы необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрана безопасная скорость движения. Судоводителем теплохода «К-1765» не обеспечено необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу, в результате чего им допущено пересечение курса со встречным судном.