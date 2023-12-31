В Прикамье за столкновение с баржей осудили владельца катера «Наташа»

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание, не связанное с лишением свободы, сообщают в Пермской транспортной прокуратуре. По данной статье предусмотрено наказание штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.