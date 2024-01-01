2023 год в Перми стал самым жарким за все время метеорологических наблюдений

За год выпало всего 475 мм осадков — всего 72% от нормы. Год стал самым сухим с 2005 года, и занял второе место по сухости за последние 40 лет. Если же сравнить с климатической нормой по количеству осадков, то такого сухого года в Перми не было с 1981 года.