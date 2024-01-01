2023 год в Перми стал самым жарким за все время метеорологических наблюдений

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ подвели краткие итоги года для Перми. Как менялась погода в Пермском крае ученые планируют рассказать позднее.
2023 год со среднегодовой температурой воздуха +4,6˚С в Перми стал самым теплым за всю историю наблюдений вместе с 2020 годом. Причем если предыдущие аномально теплые годы (1995, 2008, 2020) оказались такими за счет зимнего сезона, то 2023 год — за счет весны и осени. Основной вклад в рекордно высокую среднегодовую температуру внесли 4 месяца: март, май, сентябрь и ноябрь, которые были теплее нормы на 3,5-4 ˚С.
Всего в этом году в Перми было два холодных месяца (июнь и декабрь), один нормальный (январь), а остальные — теплее нормы более чем на 1˚С.
За год выпало всего 475 мм осадков — всего 72% от нормы. Год стал самым сухим с 2005 года, и занял второе место по сухости за последние 40 лет. Если же сравнить с климатической нормой по количеству осадков, то такого сухого года в Перми не было с 1981 года.
Избыток осадков за весь год наблюдался только в марте и ноябре, остальные месяцы были сухими (особенно — период с апреля по июнь). После аномального по продолжительности сухого периода (с апреля по октябрь) были зафиксированы рекордно низкие показатели притока в Камское водохранилище, а в ноябре — рекордно низкий уровень воды в Каме у города Перми.
За год было зафиксировано 14 рекордов максимальной температуры воздуха (13 и 17 марта, 3 и 5 апреля, 2, 3 и 28 мая, 11 июля, 18 августа, 24–25 сентября, 16 октября, 21–22 декабря). Такого количества рекордов тепла не было с 2010 года.
Главный температурный рекорд был установлен 11 июля (+37,5˚С) и стал новым историческим максимумом для метеостанции Пермь. Также отмечено два суточных минимума температуры воздуха (12 и 23 июня).
За год отмечено 11 дней с максимальной температурой воздуха выше +30˚С (один в мае, пять в июле и пять в августе). Также за год отмечено 7 дней с минимальной температурой воздуха -30˚С и ниже (два в январе и пять в декабре), что стало максимумом с 2010 года
Абсолютный годовой максимум температуры воздуха в Перми составил +37,5˚С — самый высокий в истории наблюдений. Годовой минимум температуры воздуха в Перми -34,8˚С (8 декабря) — самый низкий с 2017 года.
Амплитуда колебаний температуры воздуха в течение года 72,3˚С — самая большая с 2010 года.
Суточный максимум осадков 28 мм (28 августа). Самый сильный снегопад 16 мм за сутки (21 ноября). Из опасных явлений наблюдалась сильная жара 11 июля, заморозки 12–13 июня. Грозовая активность была в целом умеренной, но грозы имели локальный характер и как правило не давали существенных осадков. Опасных конвективных явлений не было.