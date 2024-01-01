Глава Кунгура рассказал о причинах коммунальной аварии под Новый год

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 09:00
Теплоснабжение после коммунальной аварии вернулось 31 декабря в дома жителей Кунгура после 19 часов, рассказал на своей странице в соцсетях глава города Вадим Лысанов. По сообщениям МЧС, ремонтные работы были завершены после 16 часов.
«Хочу сказать большое спасибо нашим жителям за понимание и моральную поддержку. Сегодня снова вы окружили заботой работников аварийной бригады, приносили горячий чай, бутерброды, печенье, показали сплочение и готовность прийти на помощь», — рассказал Лысанов.
Также глава Кунгура назвал причину коммунальной аварии: теплосети ветхие, многие были построены в советское время и десятилетиями не ремонтировались. Для того, чтобы заменить все проблемные участки теплотрассы, нужны миллиарды. «Столько денег в бюджете округа не было за все его два года существования. Необходимо делать это планово и привлекать федеральные средства», — уточнил глава Лысанов.
31 декабря из-за коммунальной аварии в Кунгуре под отключение попало семь многоквартирных домов, в них проживают 918 человек.