Прохожий спас ребенка из горящего дома в Краснокамске

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Победы в городе Краснокамск поступило 31 декабря в 11 часов 59 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. К счастью, этот пожар закончился без пострадавших и жертв.
До приезда первых пожарных подразделений бдительный прохожий спас из горящей квартиры двухлетнего ребенка. Он вынес младенца через оконный проем, еще 13 человек самостоятельно вышли на улицу.
К месту вызова незамедлительно выехали пожарные. Когда они прибыли к горящему дому, было установлено, что происходило интенсивное горение на кухне в квартире пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание проводки на кухне).