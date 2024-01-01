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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Прохожий спас ребенка из горящего дома в Краснокамске

Прохожий спас ребенка из горящего дома в Краснокамске

1 января 2024, 07:32
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Из-за ветхой проводки накануне днем произошел пожар на первом этаже пятиэтажки в Краснокамске.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Победы в городе Краснокамск поступило 31 декабря в 11 часов 59 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. К счастью, этот пожар закончился без пострадавших и жертв.

До приезда первых пожарных подразделений бдительный прохожий спас из горящей квартиры двухлетнего ребенка. Он вынес младенца через оконный проем, еще 13 человек самостоятельно вышли на улицу.

К месту вызова незамедлительно выехали пожарные. Когда они прибыли к горящему дому, было установлено, что происходило интенсивное горение на кухне в квартире пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание проводки на кухне).

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