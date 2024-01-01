Прохожий спас ребенка из горящего дома в Краснокамске

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Победы в городе Краснокамск поступило 31 декабря в 11 часов 59 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. К счастью, этот пожар закончился без пострадавших и жертв.