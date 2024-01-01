Прокуратура оценит безопасность полетов из-за следов крови на самолете из Махачкалы

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения на прибывшем в Перми из Махачкалы следов крови. Засохшая кровь и вмятины ьыли обнаружены при проведении послеполётного осмотра на фюзеляже воздушного судна следов засохшей крови и вмятин.