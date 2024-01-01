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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:08

Прокуратура оценит безопасность полетов из-за следов крови на самолете из Махачкалы

Прокуратура оценит безопасность полетов из-за следов крови на самолете из Махачкалы

1 января 2024, 05:02
Фото: 1MI
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» прибыл 30 декабря в Пермь рейсом А4-4027 из Махачкалы.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения на прибывшем в Перми из Махачкалы следов крови. Засохшая кровь и вмятины ьыли обнаружены при проведении послеполётного осмотра на фюзеляже воздушного судна следов засохшей крови и вмятин.

Транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.

30 декабря в 11:10 (мск) при послеполётном осмотре в аэропорту Большое Савино самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» были обнаружены повреждения от возможного столкновением с птицей.

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