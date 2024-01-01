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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В новогоднюю ночь в Прикамье родилось более ста детей

В новогоднюю ночь в Прикамье родилось более ста детей

1 января 2024, 09:20
Фото: 1MI
В ночь с 31 декабря на 1 января девочек родилось больше, чем мальчиков.

В новогоднюю ночь в роддомах Пермского края родилось 114 детей, сообщили журналисту Properm.ru в Минздраве региона. Это в разы больше детей, чем год назад, тогда на свет появилось 17 малышей.

Среди новорожденных 52 мальчика, 62 девочки. Годом ранее родилось 11 девочек и 7 мальчиков. Двоен и троен в этот новый год не было.

В то же время, с января по октябрь 2023 года в Пермском крае родилось 19,05 тыс. детей, это на 476 малышей меньше, чем за такой же период прошлого года. Уменьшились и показатели младенческой смертности, если в прошлом году погибли 93 новорожденных, то в нынешнем — 76.

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