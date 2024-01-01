В новогоднюю ночь в Прикамье родилось более ста детей

В то же время, с января по октябрь 2023 года в Пермском крае родилось 19,05 тыс. детей, это на 476 малышей меньше, чем за такой же период прошлого года. Уменьшились и показатели младенческой смертности, если в прошлом году погибли 93 новорожденных, то в нынешнем — 76.