В новогоднюю ночь в Прикамье родилось более ста детей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В новогоднюю ночь в роддомах Пермского края родилось 114 детей, сообщили журналисту Properm.ru в Минздраве региона. Это в разы больше детей, чем год назад, тогда на свет появилось 17 малышей.
Среди новорожденных 52 мальчика, 62 девочки. Годом ранее родилось 11 девочек и 7 мальчиков. Двоен и троен в этот новый год не было.
В то же время, с января по октябрь 2023 года в Пермском крае родилось 19,05 тыс. детей, это на 476 малышей меньше, чем за такой же период прошлого года. Уменьшились и показатели младенческой смертности, если в прошлом году погибли 93 новорожденных, то в нынешнем — 76.