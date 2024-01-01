В Новый год в Прикамье на пожарах погибли шесть человек

Как считают в МЧС, смертельных исходов на пожарах, произошедшие минувшей ночью в и днем накануне Нового года в Пермском крае можно было избежать, если бы в квартирах и домах был установлен автономный пожарный извещатель, который разбудил бы людей громким сигналом и позволил спастись.