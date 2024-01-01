В Новый год в Прикамье на пожарах погибли шесть человек

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как считают в МЧС, смертельных исходов на пожарах, произошедшие минувшей ночью в и днем накануне Нового года в Пермском крае можно было избежать, если бы в квартирах и домах был установлен автономный пожарный извещатель, который разбудил бы людей громким сигналом и позволил спастись.
Всего за минувшие сутки и после полуночи 1 января на пожарах в Прикамье сгорели шесть человек — в Юрле, Лысьве, Соликамске, Краснокамске и Перми, одна женщина получила ожоги в поселке Карьер Известняк в Александровском районе.
Два человека погибли на пожаре в частном доме в деревне Липовая под Лысьвой. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб 31 декабря в 22:58 местного времени.
В 3:13 1 января стало известно о пожаре в двухквартирном доме в центре Юрлы. Здесь погиб один человек.
В 17:49 31 декабря на номер «112» поступили сведения о пожаре в гараже в Соликамске. Здесь также один погибший.
31 декабря в 13:50 пожарных вызвали на горение коллектора теплотрассы на ул. Уральская в Перми. Здесь был обнаружен еще один погибший.
31 декабря в 11:59 стало известно о пожаре на кухне в квартире в пятиэтажном жилом доме в Краснокамске. Один человек погиб.