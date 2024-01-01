properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Новый год в Прикамье на пожарах погибли шесть человек

В Новый год в Прикамье на пожарах погибли шесть человек

1 января 2024, 06:55
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю
Пожары с гибелью людей были в Юрле, Лысьве, Соликамске, Краснокамске и Перми.

Как считают в МЧС, смертельных исходов на пожарах, произошедшие минувшей ночью в и днем накануне Нового года в Пермском крае можно было избежать, если бы в квартирах и домах был установлен автономный пожарный извещатель, который разбудил бы людей громким сигналом и позволил спастись.

Всего за минувшие сутки и после полуночи 1 января на пожарах в Прикамье сгорели шесть человек — в Юрле, Лысьве, Соликамске, Краснокамске и Перми, одна женщина получила ожоги в поселке Карьер Известняк в Александровском районе.

Два человека погибли на пожаре в частном доме в деревне Липовая под Лысьвой. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб 31 декабря в 22:58 местного времени.

В 3:13 1 января стало известно о пожаре в двухквартирном доме в центре Юрлы. Здесь погиб один человек.

В 17:49 31 декабря на номер «112» поступили сведения о пожаре в гараже в Соликамске. Здесь также один погибший.

31 декабря в 13:50 пожарных вызвали на горение коллектора теплотрассы на ул. Уральская в Перми. Здесь был обнаружен еще один погибший.

Фото с пожара в КраснокамскеФото с пожара в Краснокамске
Фото с пожара в Краснокамске
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

31 декабря в 11:59 стало известно о пожаре на кухне в квартире в пятиэтажном жилом доме в Краснокамске. Один человек погиб.

Подпишитесь
В новогоднюю ночь в Прикамье родилось более ста детей
Сегодня, 09:20
Глава Кунгура рассказал о причинах коммунальной аварии под Новый год
Сегодня, 08:36
Пермь-400. Новый год за сто лет до нового юбилея
31 декабря 2023,, 05:10
Появилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!
31 декабря 2023,, 12:45
Горная тундра и подземная ёлка. Где в Прикамье провести новогодние каникулы
Сегодня, 05:00
После праздников власти Прикамья начнут сбор новогодних елок у населения
31 декабря 2023,, 11:27