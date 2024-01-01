В Перми работает «Приемная Деда Мороза»

«Приемная Деда Мороза» (0+) уже 29 декабря начала работу в «Хрустальном павильоне» на городской набережной в Перми, рядом с большой детской площадкой. На время новогодних каникул это место станет настоящей сказочной площадкой, где гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Здесь ежедневно на протяжении всех каникул будут проходить мастер-классы и интерактивная программа для детей с главными новогодними волшебниками.