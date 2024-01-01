В Перми работает «Приемная Деда Мороза»

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
«Приемная Деда Мороза» (0+) уже 29 декабря начала работу в «Хрустальном павильоне» на городской набережной в Перми, рядом с большой детской площадкой. На время новогодних каникул это место станет настоящей сказочной площадкой, где гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Здесь ежедневно на протяжении всех каникул будут проходить мастер-классы и интерактивная программа для детей с главными новогодними волшебниками.
Маленькие гости «Приемной» могут прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию в этом удивительном месте на память. На променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе.
«Приемная Деда Мороза» (0+) будет работать до 8 января ежедневно с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Также в случае публикаций из «Приемной Деда Мороза» можно использовать хэштег #НабережнаяПерми.