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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Перми работает «Приемная Деда Мороза»

В Перми работает «Приемная Деда Мороза»

1 января 2024, 04:38
Фото: Midjourney
Дети могут прийти сюда в гости к Деду Морозу и Снегурочке.

«Приемная Деда Мороза» (0+) уже 29 декабря начала работу в «Хрустальном павильоне» на городской набережной в Перми, рядом с большой детской площадкой. На время новогодних каникул это место станет настоящей сказочной площадкой, где гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Здесь ежедневно на протяжении всех каникул будут проходить мастер-классы и интерактивная программа для детей с главными новогодними волшебниками.

Маленькие гости «Приемной» могут прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию в этом удивительном месте на память. На променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе.

«Приемная Деда Мороза» (0+) будет работать до 8 января ежедневно с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Также в случае публикаций из «Приемной Деда Мороза» можно использовать хэштег #НабережнаяПерми.

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