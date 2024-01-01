В Перми ждут повышения цен на тепло

Так, например, стоимость 1 Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2, 2 тыс. рублей до 2, 486 тыс. рублей (рост 12, 8%, цены с НДС). Самый низкий тариф у потребителей микрорайона Заостровка может вырасти с 1 634,68 рублей за 1 Гкал. до 1 860,26 рублей за 1 Гкал.