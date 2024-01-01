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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Перми ждут повышения цен на тепло

В Перми ждут повышения цен на тепло

1 января 2024, 04:45
Фото: 1MI
Цены могут вырасти ниже предельного уровня в 15%.

В Перми могут резко вырасти цены на подачу тепла, сообщил «КоммермсантЪ-Прикамье». Пермский филиал «Т Плюс», выполняющий функции единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Перми, направил в мэрию города предложения по индексации цен на тепло с 1 июля 2024 года.

По информации издания, в разных зонах действий теплоисточников цены могут вырасти на 12, 8 — 13, 8%.

Так, например, стоимость 1 Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2, 2 тыс. рублей до 2, 486 тыс. рублей (рост 12, 8%, цены с НДС). Самый низкий тариф у потребителей микрорайона Заостровка может вырасти с 1 634,68 рублей за 1 Гкал. до 1 860,26 рублей за 1 Гкал.

Таким образом, предложенные ценовые решения оказались ниже предельного уровня тарифов, который решением краевых властей был зафиксирован в 15%.

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