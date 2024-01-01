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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В пермском Роспотребнадзоре напомнили, какие прошлогодние салаты испортят праздник

В пермском Роспотребнадзоре напомнили, какие прошлогодние салаты испортят праздник

1 января 2024, 07:34
Фото: properm.ru
Утром 1 января в санитарном ведомстве рассказали, какие блюда с новогоднего стола могут стать причиной для кишечных расстройств.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили гражданам о том, что срок хранения салатов исчисляется часами и зависит от рецепта и состава. Например, салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки — только 12. После этого их употреблять в пищу не рекомендуется.

Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов (после заправки — 12 часов).

Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов (после заправки — 12 часов).

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

При подготовке кушаний для домашнего новогоднего стола важно тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. Не стоит оставлять салаты при комнатной температуре более чем на 2 часа.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам избежать риска пищевого отравления.

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