В пермском Роспотребнадзоре напомнили, какие прошлогодние салаты испортят праздник

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили гражданам о том, что срок хранения салатов исчисляется часами и зависит от рецепта и состава. Например, салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки — только 12. После этого их употреблять в пищу не рекомендуется.
Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов (после заправки — 12 часов).
Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов (после заправки — 12 часов).
Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.
Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.
При подготовке кушаний для домашнего новогоднего стола важно тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. Не стоит оставлять салаты при комнатной температуре более чем на 2 часа.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам избежать риска пищевого отравления.