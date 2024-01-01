В пермском Роспотребнадзоре напомнили, какие прошлогодние салаты испортят праздник

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили гражданам о том, что срок хранения салатов исчисляется часами и зависит от рецепта и состава. Например, салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки — только 12. После этого их употреблять в пищу не рекомендуется.