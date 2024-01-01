Жителя Нытвы осудили за ношение игрушечного автомата

К счастью, мимо в этот момент проезжал полицейский патруль и хулигана удалось быстро обезвредить. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В период следствия мужчина полностью возместил потерпевшим моральный вред и попросил прощения, признавшись, что в трезвом состоянии не допустил бы подобного.