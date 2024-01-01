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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Жителя Нытвы осудили за ношение игрушечного автомата

Жителя Нытвы осудили за ношение игрушечного автомата

1 января 2024, 10:47
Фото: 1MI
Мужчина попросил водителя припаркованного автомобиля его подвезти, в ответ на отказ достал из сумки автомат АК-74М.

Краснокамский городской суд приговорил 55-летнего нытвенца к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно, сообщили в суде. Мужчина был признан виновным в хулиганской выходке с угрозой применения насилия.

Как стало известно из материалов дела, в конце прошлого лета мужчина в состоянии алкогольного опьянения торопился домой. По дороге он заметил припаркованный автомобиль, на котором собирались ехать женщина, ее взрослая дочь и малолетняя внучка. Мужчина попросил его подвезти, но ему было отказано.

В ответ фигурант достал из сумки автомат АК-74М и прицелился в сторону беззащитных женщин, испытавших немалый шок. Как впоследствии выяснилось, это был электропневматический страйкбольный автомат, но со стороны он выглядел как настоящее огнестрельное оружие.

К счастью, мимо в этот момент проезжал полицейский патруль и хулигана удалось быстро обезвредить. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В период следствия мужчина полностью возместил потерпевшим моральный вред и попросил прощения, признавшись, что в трезвом состоянии не допустил бы подобного.

Приговор не вступил в законную силу, сейчас адвокаты мужчины обжалуют решение. 27 декабря Краснокамский суд направил апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.

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