Жителя Нытвы осудили за ношение игрушечного автомата

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Краснокамский городской суд приговорил 55-летнего нытвенца к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно, сообщили в суде. Мужчина был признан виновным в хулиганской выходке с угрозой применения насилия.
Как стало известно из материалов дела, в конце прошлого лета мужчина в состоянии алкогольного опьянения торопился домой. По дороге он заметил припаркованный автомобиль, на котором собирались ехать женщина, ее взрослая дочь и малолетняя внучка. Мужчина попросил его подвезти, но ему было отказано.
В ответ фигурант достал из сумки автомат АК-74М и прицелился в сторону беззащитных женщин, испытавших немалый шок. Как впоследствии выяснилось, это был электропневматический страйкбольный автомат, но со стороны он выглядел как настоящее огнестрельное оружие.
К счастью, мимо в этот момент проезжал полицейский патруль и хулигана удалось быстро обезвредить. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В период следствия мужчина полностью возместил потерпевшим моральный вред и попросил прощения, признавшись, что в трезвом состоянии не допустил бы подобного.
Приговор не вступил в законную силу, сейчас адвокаты мужчины обжалуют решение. 27 декабря Краснокамский суд направил апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.