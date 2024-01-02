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Объявлены торги на обустройство набережной Камы до Мотовилихинских заводов

Объявлены торги на обустройство набережной Камы до Мотовилихинских заводов

2 января 2024, 07:16
Фото: properm.ru
Итоги торгов будут подведены 5 февраля.

ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на обустройство набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Первым на информацию с портала госзакупок обратило Ura.Ru.

Стартовая цена лота — 1,352 млрд рублей. Также торгуется капремонт берегоукрепления, он обойдется в 591 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 5 февраля.

Проект продления набережной Камы от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» 30 мая 2023 года получил положительное заключение государственной экспертизы. В ходе работ также планируется провести капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища.

Техническим заказчиком проекта является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Разработкой документации занималось ООО «Проектная фирма „ОРТА“». Ранее городские власти рассказывали, что на этом участке набережной появятся несколько новых выходов к реке, белый пляж, дебаркадер и лодочная станция. О планах продлить набережную в июле 2021 года заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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#Экономика#Мотовилихинские заводы#Набережная#Проект#Мотовилиха#Набережная камы
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