Объявлены торги на обустройство набережной Камы до Мотовилихинских заводов

Техническим заказчиком проекта является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Разработкой документации занималось ООО «Проектная фирма „ОРТА“». Ранее городские власти рассказывали, что на этом участке набережной появятся несколько новых выходов к реке, белый пляж, дебаркадер и лодочная станция. О планах продлить набережную в июле 2021 года заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.