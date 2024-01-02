Пермяки могут увидеть метеорный поток Квадрантиды

Специалисты планетария рекомендуют наблюдать поток далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00, а затем восходящая Луна (52%) помешает своим светом и будут видны только яркие и редкие метеоры в северо-восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.