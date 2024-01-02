Пермяки могут увидеть метеорный поток Квадрантиды

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Пермяки смогут наблюдать метеорный поток средней силы Квадрантиды, демонстрирующий от 40 метеоров в час. Максимум метеорного потока ожидается с ночи 3-го на утро 4 января, сообщает Пермский планетарий.
Специалисты планетария рекомендуют наблюдать поток далеко за городом при ясной погоде с 23:00 до 02:00, а затем восходящая Луна (52%) помешает своим светом и будут видны только яркие и редкие метеоры в северо-восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.
Астрономы предполагают, что Квадрантиды формируется остаточным материалом от кометы 2003 EH1, найденной в 2003 году.