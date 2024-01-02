properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Прохожий в Перми спас на пожаре шесть человек

Прохожий в Перми спас на пожаре шесть человек

2 января 2024, 06:19
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Огонь вспыхнул между на лестничной площадке первым и вторым этажом в доме на Героев Хасана.

Пермяк не смог пройти мимо пожара и помог выйти из горящего дома шести людям. Подробности отважного поступка сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Утром 30 декабря, в 8:51, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме по адресу ул. Героев Хасана в Перми. На тушение пожара были направлены 20 человек личного состава и пять единиц техники. На месте оказалось, что происходит горение на лестничной площадке, между первым и вторым этажами.

Оказалось, что самостоятельно, до прибытия пожарной охраны, из дома эвакуировались шесть человек. В этом им помог проходящий мимо мужчина. Он услышал крики о помощи с балкона второго этажа.

«Я подумал, что мужчина шутит и уже во всю празднует Новый год… Но потом на балкон вышли две девочки, мужчина и две женщины. Следом за ними повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным.  — рассказал участник спасения погорельцев Алексей. — Быстро приехали огнеборцы, побежал к ним на встречу, при этом стучал в окна первого этажа и кричал о пожаре».

Пожарные спасли еще двух человек, которых вывели по лестничному маршу на свежий воздух при помощи спасательных устройств. Пожаре погибших и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением вводного электрокабеля.

#Происшествия#Пожар#Огонь#Героический поступок
Подпишитесь
Стало известно, какой будет погода в Пермском крае в январе 2024 года
Сегодня, 11:03
Пермяки могут увидеть метеорный поток Квадрантиды
Сегодня, 04:54
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Морозы могут достичь -40, -42°С
Сегодня, 04:16
В новогоднюю ночь городскую эспланаду в Перми посетили более 12,5 тысяч человек
Сегодня, 08:50
Горная тундра и подземная ёлка. Где в Прикамье провести новогодние каникулы
Вчера, 05:00
В центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет прошел молебен
Сегодня, 07:58