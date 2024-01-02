Прохожий в Перми спас на пожаре шесть человек

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Пермяк не смог пройти мимо пожара и помог выйти из горящего дома шести людям. Подробности отважного поступка сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Утром 30 декабря, в 8:51, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме по адресу ул. Героев Хасана в Перми. На тушение пожара были направлены 20 человек личного состава и пять единиц техники. На месте оказалось, что происходит горение на лестничной площадке, между первым и вторым этажами.
Оказалось, что самостоятельно, до прибытия пожарной охраны, из дома эвакуировались шесть человек. В этом им помог проходящий мимо мужчина. Он услышал крики о помощи с балкона второго этажа.
«Я подумал, что мужчина шутит и уже во всю празднует Новый год… Но потом на балкон вышли две девочки, мужчина и две женщины. Следом за ними повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. — рассказал участник спасения погорельцев Алексей. — Быстро приехали огнеборцы, побежал к ним на встречу, при этом стучал в окна первого этажа и кричал о пожаре».
Пожарные спасли еще двух человек, которых вывели по лестничному маршу на свежий воздух при помощи спасательных устройств. Пожаре погибших и пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением вводного электрокабеля.