Прохожий в Перми спас на пожаре шесть человек

«Я подумал, что мужчина шутит и уже во всю празднует Новый год… Но потом на балкон вышли две девочки, мужчина и две женщины. Следом за ними повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. — рассказал участник спасения погорельцев Алексей. — Быстро приехали огнеборцы, побежал к ним на встречу, при этом стучал в окна первого этажа и кричал о пожаре».