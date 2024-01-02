Стало известно, какой будет погода в Пермском крае в январе 2024 года

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Январь будет немного холоднее нормы на севере Пермского края и немного теплее нормы по югу. По осадкам части Прикамья также будут отличаться, прогнозируют в ГИС-центре ПГНИУ.
Синоптики прогнозируют на первой неделе января как минимум два значительных снегопада и сохранение холодов на в Пермском крае до середины января. Месяц ожидается немного холоднее нормы на севере края и немного теплее нормы по югу. В прошлогоднем январе ситуация была обратная — на юге было холоднее, чем на севере.
Количество осадков за счет очень снежной первой декады также ожидается на юге значительно больше нормы (до полутора норм), на севере — около или чуть меньше нормы. Пермь попадает в зону избытка осадков.
Первая декада пока прогнозируется холодной и малоснежной на севере края (до 7˚ ниже нормы), на юге будет тоже холоднее нормы, но всего на 2-3˚, с сильным избытком осадков. Самым холодным днем декады, вероятно, станет 3 января с тридцатиградусными морозами на большей части края (а на севере до -38˚). На севере морозы -30˚ и ниже ожидаются несколько дней подряд. Существенные снегопады прогнозируются 4 и 7 января, более обильные на юге и в восточных районах края.
На вторую и третью декаду прогнозы пока неустойчивые. Вторая декада прогнозируется теплее нормы на 2-3 ˚ и с избытком осадков. В Пермском крае температура воздуха в этот период будет также ниже нормы, особенно на северо-западе (в среднем за первую половину месяца ниже нормы на 5-7˚, а за первую пятидневку почти на 15˚)
В третьей декаде января ожидается потепление (на 2-3 ˚ выше нормы) и избыток осадков в горной части края.
В целом январь вполне может стать холодным, чего не было на большей части края с 2017 года. Напомним, что в 2019, 2020, 2022 гг. январь был теплее нормы, а в 2018, 2021 и 2023 гг. средняя температура воздуха была близка к норме, за исключением востока края в 2021 г., где месяц вышел холодным.