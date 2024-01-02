Стало известно, какой будет погода в Пермском крае в январе 2024 года

Первая декада пока прогнозируется холодной и малоснежной на севере края (до 7˚ ниже нормы), на юге будет тоже холоднее нормы, но всего на 2-3˚, с сильным избытком осадков. Самым холодным днем декады, вероятно, станет 3 января с тридцатиградусными морозами на большей части края (а на севере до -38˚). На севере морозы -30˚ и ниже ожидаются несколько дней подряд. Существенные снегопады прогнозируются 4 и 7 января, более обильные на юге и в восточных районах края.