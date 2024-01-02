Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тысяч 718 случаев ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные краевого управления Роспотребнадзора.
Неделей ранее в Пермском крае было зарегистрировано 19 тыс. 796 случаев ОРВИ.
Эпидемический порог превышен среди взрослого населения. Как отмечают специалисты ведомства, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.