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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года

Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года

2 января 2024, 09:52
Фото: 1MI
Фиксируются также случаи гриппа.

За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тысяч 718 случаев ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные краевого управления Роспотребнадзора.

Неделей ранее в Пермском крае было зарегистрировано 19 тыс. 796 случаев ОРВИ.

Эпидемический порог превышен среди взрослого населения. Как отмечают специалисты ведомства, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.

#Здоровье#Грипп,орви,эпидемия#Эпидемический порог#Эпидемия#Эпидемия ОРВИ
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