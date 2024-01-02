Строитель Чусовского моста подал иск к своему субподрядчику на 6,2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Арбитражный суд Москвы рассмотрит встречный иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) к бывшему субподрядчику нового моста через Чусовую — ООО «Трест Запсибгидрострой». Сумма иска составляет 6,2 млрд рублей, а первое заседание по делу назначено на 24 января, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Трест Запсибгидрострой», работавший на субподряде у СТГ, выполнил основные работы по строительству нового моста через Чусовую в 2022 году. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста, однако он так и не начался. По информации источников издания, причиной стали внутренние конфликты между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с трестом и заключил договор на выполнение работ с одной из своих дочерних организаций — «Дорожно-мостовым управлением».
В свою очередь, «Трест Запсибгидрострой» обратился в Московский суд с иском против ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которая является концессионером работ на Чусовском мосту, а также генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз». Инициирующая компания требует взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд рублей.
В декабре прошлого года стало известно, что власти Пермского края решили не расторгать контракт с подрядчиком, который сорвал реконструкцию старого Чусовского моста. В сентябре глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что работы фактически остановлены, подрядчик меняет управленческую команду. Тогда же он говорил, что возможна смена подрядчика.
С тех пор работы так и не начались. При этом было решено не отказываться от услуг «Стройтрансгаза»: «Будем надеяться, что „Стройтрансгаз“ все-таки найдет мотивацию завершить этот объект до конца», — пояснил губернатор.
Старый мост через Чусовую был открыт еще в 1996 году. После его реконструкции проезд по новому мосту может стать платным, так как объект был построен в рамках концессионного соглашения.
Ранее «Стройтрансгаз» дважды срывал реконструкцию взлетно-посадочной полосы пермского аэропорта «Большое Савино».