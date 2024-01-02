Строитель Чусовского моста подал иск к своему субподрядчику на 6,2 миллиарда рублей

«Трест Запсибгидрострой», работавший на субподряде у СТГ, выполнил основные работы по строительству нового моста через Чусовую в 2022 году. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста, однако он так и не начался. По информации источников издания, причиной стали внутренние конфликты между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с трестом и заключил договор на выполнение работ с одной из своих дочерних организаций — «Дорожно-мостовым управлением».