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Строитель Чусовского моста подал иск к своему субподрядчику на 6,2 миллиарда рублей

Строитель Чусовского моста подал иск к своему субподрядчику на 6,2 миллиарда рублей

2 января 2024, 12:15
Фото: пресс-служба краевого правительства
Ранее субподрядчик требовал с АО «Стройтрансгаз» и «Пермской концессионной компании» 2,8 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит встречный иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) к бывшему субподрядчику нового моста через Чусовую — ООО «Трест Запсибгидрострой». Сумма иска составляет 6,2 млрд рублей, а первое заседание по делу назначено на 24 января, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Трест Запсибгидрострой», работавший на субподряде у СТГ, выполнил основные работы по строительству нового моста через Чусовую в 2022 году. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста, однако он так и не начался. По информации источников издания, причиной стали внутренние конфликты между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с трестом и заключил договор на выполнение работ с одной из своих дочерних организаций — «Дорожно-мостовым управлением».

В свою очередь, «Трест Запсибгидрострой» обратился в Московский суд с иском против ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которая является концессионером работ на Чусовском мосту, а также генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз». Инициирующая компания требует взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд рублей.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Пермского края решили не расторгать контракт с подрядчиком, который сорвал реконструкцию старого Чусовского моста. В сентябре глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что работы фактически остановлены, подрядчик меняет управленческую команду. Тогда же он говорил, что возможна смена подрядчика.

С тех пор работы так и не начались. При этом было решено не отказываться от услуг «Стройтрансгаза»: «Будем надеяться, что „Стройтрансгаз“ все-таки найдет мотивацию завершить этот объект до конца», — пояснил губернатор.

Старый мост через Чусовую был открыт еще в 1996 году. После его реконструкции проезд по новому мосту может стать платным, так как объект был построен в рамках концессионного соглашения.

Ранее «Стройтрансгаз» дважды срывал реконструкцию взлетно-посадочной полосы пермского аэропорта «Большое Савино».

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#Суд#Экономика#Чусовской мост#Транспорт
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