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В новогоднюю ночь городскую эспланаду в Перми посетили более 12,5 тысяч человек

В новогоднюю ночь городскую эспланаду в Перми посетили более 12,5 тысяч человек

2 января 2024, 08:50
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина
Никаких мероприятий в ледовом городке в первую ночь нового года не проводилось.

Несмотря на то, что праздничные мероприятия в центре Перми не проводились, в новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 12,5 тыс. человек. Об этом сообщают в администрации города.

Безопасность пермяков и гостей города в ледовом городке обеспечивали 100 сотрудников частных охранных организаций. Наряды полиции и Росгвардии патрулировали улицы и наиболее посещаемые жителями места, парки и скверы во всех районах города. Противопожарную безопасность обеспечивали сотрудники МЧС. На перекрестках города для поддержания безопасности дорожного движения были выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

«Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было, новогодняя ночь прошла в штатном режиме», — сообщают в мэрии.

#Общество#Ледовый городок#Эспланада#Новый год#Новогодние праздники#Празднование
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