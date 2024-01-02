В новогоднюю ночь городскую эспланаду в Перми посетили более 12,5 тысяч человек

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Несмотря на то, что праздничные мероприятия в центре Перми не проводились, в новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 12,5 тыс. человек. Об этом сообщают в администрации города.
Безопасность пермяков и гостей города в ледовом городке обеспечивали 100 сотрудников частных охранных организаций. Наряды полиции и Росгвардии патрулировали улицы и наиболее посещаемые жителями места, парки и скверы во всех районах города. Противопожарную безопасность обеспечивали сотрудники МЧС. На перекрестках города для поддержания безопасности дорожного движения были выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
«Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было, новогодняя ночь прошла в штатном режиме», — сообщают в мэрии.