В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Морозы могут достичь -40, -42°С

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. По информации Пермского ЦГМС, утром 2 января, ночью и утром 3 января местами в Пермском крае ожидается сильный мороз -40, -42°С. Сегодня днем температура воздуха опустится до −26°С, -21°С, в горах и низинах до -31, в Перми -25°С, -23°С.