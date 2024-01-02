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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Морозы могут достичь -40, -42°С

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Морозы могут достичь -40, -42°С

2 января 2024, 04:16
Фото: 1MI
Растёт риск аварий ЖКХ и ДТП.

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. По информации Пермского ЦГМС, утром 2 января, ночью и утром 3 января местами в Пермском крае ожидается сильный мороз -40, -42°С. Сегодня днем температура воздуха опустится до −26°С, -21°С, в горах и низинах до -31, в Перми -25°С, -23°С.

В этой связи растёт риск аварий на системах ЖКХ, количества ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение травм, связанных с переохлаждением и обморожением, заторы на дорогах.

#Общество#Погода#Мчс#Штормовое предупреждение
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