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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В первый день нового года на пожарах в Прикамье погибло три человека

В первый день нового года на пожарах в Прикамье погибло три человека

2 января 2024, 05:16
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Всего зафиксировано десять пожаров.

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю зарегистрировано 10 техногенных пожаров. В их результате погибло три человека, сообщают в краевом минтербезе.

По предварительной информации, основными причинами пожаров в жилом секторе стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и выборе аппаратов защиты электросетей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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#Происшествия#Пожар#Мчс#Статистика
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