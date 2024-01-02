В первый день нового года на пожарах в Прикамье погибло три человека

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю зарегистрировано 10 техногенных пожаров. В их результате погибло три человека, сообщают в краевом минтербезе.
По предварительной информации, основными причинами пожаров в жилом секторе стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и выборе аппаратов защиты электросетей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.