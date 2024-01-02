В результате ДТП с тремя автомобилями под Кудымкаром госпитализированы два человека

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В первый день нового года, 1 января, в 13:55 на трассе около деревни Ракшино в Кудымкарском округе столкнулись три автомобиля. Подробности происшествия сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
20-летняя водитель ВАЗ-2110 не справилась с управлением, и ее машина выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Hyundai. Корейский автомобиль отбросило на Škoda, двигавшуюся в попутном направлении.
В результате ДТП ВАЗ получил значительные повреждения. Водитель и 21-летняя пассажирка «десятки» госпитализированы с травмами.