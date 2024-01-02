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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В результате ДТП с тремя автомобилями под Кудымкаром госпитализированы два человека

В результате ДТП с тремя автомобилями под Кудымкаром госпитализированы два человека

2 января 2024, 11:37
Водитель ВАЗа не справилась с управлением.
Сюжет
Дтп

В первый день нового года, 1 января, в 13:55 на трассе около деревни Ракшино в Кудымкарском округе столкнулись три автомобиля. Подробности происшествия сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

20-летняя водитель ВАЗ-2110 не справилась с управлением, и ее машина выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Hyundai. Корейский автомобиль отбросило на Škoda, двигавшуюся в попутном направлении.

В результате ДТП ВАЗ получил значительные повреждения. Водитель и 21-летняя пассажирка «десятки» госпитализированы с травмами.

#Авто#Дтп#Кудымкар#Кудымкарский район
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