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Updated Сегодня, 07:58

В Спасо-Преображенском соборе Перми впервые за 90 лет прошел молебен

В центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет прошел молебен

2 января 2024, 07:58
Фото: Пермская епархия

В Спасо-Преображенском соборе Перми впервые за 90 лет прошел молебен

В соборе начинаются масштабные реставрационные работы.

В воскресенье, 31 декабря 2023 года, в здании Спасо-Преображенского собора Перми глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский совершил благодарственный молебен. Богослужение в центральной части храма прошло впервые после 90-летнего перерыва, сообщает пресс-служба епархии.

Официально Спасо-Преображенский собор Перми был возвращен Русской Православной Церкви в 2011 году. Согласно договоренности между руководством Пермской епархии и руководством Пермской государственной художественной галереи, до декабря 2023 года здание собора находилось во временном пользовании ПГХГ.

В конце декабря 2023 года, когда завершился переезд Пермской художественной галереи в новое, технологически оснащенное здание, состоялся акт передачи ключей от Спасо-Преображенского собора руководству Пермской епархии. В ближайшее время начнется полномасштабный процесс по реставрации внутренних помещений собора, который завершится возвращением храму его исторического вида, отмечают в епархии.

#Общество#Собор#Спасо-преображенский собор#Преображенский собор#Богослужения
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