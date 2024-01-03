Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?

Если говорить об алкоголе, цены изменятся в начале года и в середине. В 2023 году акциз на вино составлял 34 рубля. По новому закону налог вырастет до 108 рублей за литр, на игристые вины и винные напитки акцизы вырастут с 45 до 141 рубля за литр. Такие данные содержатся в поправках в налоговый кодекс РФ.