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Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?

Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?

3 января 2024, 05:00
Фото: fusionbrain.ai/editor/
В 2024 году цены вырастут практически на все. Самый серьезный рост ожидается в продовольственной сфере.

Цены на продукты

Продуктовые сети ждут серьезного роста цен на целый ряд товаров в 2024 году. О повышении цен массово сообщают производители в письмах к магазинам. Российская компания «Вимм-Билль-Данн», которая управляет молочными активами PepsiCo в стране, прогнозирует рост цен на молочную продукцию на 4,9%, на соки — на 16,1%.

Что еще подорожает и на сколько:

  • «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) предупреждает о повышении цен на безалкогольные напитки на 13%;
  • Nestle — кофе и напитки из кофе +15%, кондитерские изделия +8%, готовые завтраки +9,5%;
  • производитель йогуртов Ehrmann — +8%;
  • «Любятово» — печенье +6%;
  • Ritter Sport и Ferrero Rocher — шоколад +7-14%.

Поставщик риса «Агроимпорта» ждет увеличения цен на 22%, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на письма. Рост стоимости связан с увеличением затрат на грузоперевозки, переработку и упаковку продуктов. В «Мултон Партнерс», например, говорят о росте затрат на транспортировку на 37%, в «Любятово» заявляют о более серьезном росте — +41,5%.

Цены на алкоголь

Если говорить об алкоголе, цены изменятся в начале года и в середине. В 2023 году акциз на вино составлял 34 рубля. По новому закону налог вырастет до 108 рублей за литр, на игристые вины и винные напитки акцизы вырастут с 45 до 141 рубля за литр. Такие данные содержатся в поправках в налоговый кодекс РФ.

Вдобавок, минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 января 2024 года. Отпускная цена за водку рознице изменится с 281 до 299 рублей за 0,5 л, на коньяк — с 517 до 556 за 0,5 л.

Цены на интернет

Стоимость домашнего интернета, связи и платного ТВ может вырасти в 2024 году на 10-15% или даже больше, следует из опроса топ-менеджеров. Опрос провело агентство TelecomDaily. Эксперты отмечают, что повышение цен необходимо для модернизации сети, так как трафик с каждым годом растет, как и стоимость оборудования.

При этом в Минцифры РФ отмечают, что пока не фиксируют повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции. За пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год.

Цены на автомобили

Замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев отметил, что в 2024 году не будет стабилизации или снижения цен на автомобили. Они могут увеличиться минимум на 10-12%.

Эксперты считают, что для стабилизации цен на машины нужен устойчивый курс рубля, а также стабильная и доступная ставка по кредитованию. Эти условия должны сохраняться в течение квартала.

Цены на такси

Вслед за стоимостью покупки автомобилей увеличится стоимость поездок в такси. Глава общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что увеличение цен в 2024 году также будет связано с подорожанием техобслуживания, бензина и затрат на страхование автомобиля. Рост цен в 2024 году составит от 7 до 10%.

Цены на недвижимость

Гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев ждет снижения цен на вторичное жилье в 2024 году на 10-12%. При этом подобный сценарий не прогнозируется на рынке первичного жилья. У застройщиков цены не снизятся, но возможны локальные акции и скидки, что позволит приобрести жилье дешевле.

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#Общество#Цены#Статистика#Цены на продукты#Цены растут#Потребительские цены
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