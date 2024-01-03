Белгород снова атаковали ракетами: пострадали 11 человек, один — погиб

Вечером 2 января над Белгородом и Белгородским районам были сбиты девять целей. В трех частных домах выбиты окна, повреждена газовая труба и один автомобиль, пояснил губернатор Александр Гладков. Во время обстрелов пострадали 11 человек, один человек погиб. Погибший — 27-летний мужчина, он ехал в машине, когда рядом взорвался снаряд. Раньше мужчина играл в детском театре, пишет издание Bel.ru.