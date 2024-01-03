Белгород снова атаковали ракетами: пострадали 11 человек, один — погиб

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Вечером 2 января над Белгородом и Белгородским районам были сбиты девять целей. В трех частных домах выбиты окна, повреждена газовая труба и один автомобиль, пояснил губернатор Александр Гладков. Во время обстрелов пострадали 11 человек, один человек погиб. Погибший — 27-летний мужчина, он ехал в машине, когда рядом взорвался снаряд. Раньше мужчина играл в детском театре, пишет издание Bel.ru.
По данным Минобороны, город атаковали ракетами ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха».
Утро 3 января вновь началось с сирены ракетной опасности. Пока данных о пострадавших нет. Обстрелы Белгорода продолжаются несколько дней подряд.