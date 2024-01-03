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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Что делать, если заболели в праздники? Публикуем инструкцию для пермяков

Что делать, если заболели в праздники? Публикуем инструкцию для пермяков

3 января 2024, 13:14
Фото: Midjourney
Медучреждения Прикамья работают в усиленном режиме, по данным Минздрава региона. Рассказываем, к каким докторам вы можете обратиться, если неважно себя чувствуете. И даже если просто планировали в праздники заняться своим здоровьем.

В Перми врача можно вызвать на дом по номеру 122. В территориях Пермского края номер можно найти на сайте вашего медучреждения.

С 3 по 8 января можно обратиться к:

  • дежурному терапевту
  • педиатру
  • акушеру-гинекологу
  • стоматологу
  • другим врачам-специалистам

С 3 января 2024 года продолжится диспансеризация, профосмотры, диагностические исследования. Службы неотложной помощи работают с 8 до 24 часов, вызвать врача неотложной помощи можно до 23 часов.

При признаках отравления, травм, аллергии вызывайте скорую помощь, 103.

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