Что делать, если заболели в праздники? Публикуем инструкцию для пермяков

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Перми врача можно вызвать на дом по номеру 122. В территориях Пермского края номер можно найти на сайте вашего медучреждения.
С 3 по 8 января можно обратиться к:
С 3 января 2024 года продолжится диспансеризация, профосмотры, диагностические исследования. Службы неотложной помощи работают с 8 до 24 часов, вызвать врача неотложной помощи можно до 23 часов.
При признаках отравления, травм, аллергии вызывайте скорую помощь, 103.