Из-за ветхой электропроводки случился пожар, в котором погиб человек

1 января в 22 часа 44 минуты поступило сообщение о пожаре в доме на улице Набережная в селе Ошья Куединского муниципального округа. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек и 4 единиц техники. Когда пожарные приехали, горела кровля дома. На пожаре травмированных нет. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Погиб мужчина.