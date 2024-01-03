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Из-за ветхой электропроводки случился пожар, в котором погиб человек

Из-за ветхой электропроводки случился пожар, в котором погиб человек

3 января 2024, 06:52
Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
В одном из поселков Пермского края на пожаре в своем доме погиб мужчина. Причина возгорания — замыкание ветхой электропроводки.

1 января в 22 часа 44 минуты поступило сообщение о пожаре в доме на улице Набережная в селе Ошья Куединского муниципального округа. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек и 4 единиц техники. Когда пожарные приехали, горела кровля дома. На пожаре травмированных нет. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Погиб мужчина.

Предположительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (аварийный режим работы ветхой электросети в доме).

За истекшие сутки 02 января 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 9 пожаров, из них: 1 пожар на территории города Перми, 3 пожара на территории Соликамского городского округа, 2 пожара на территории Карагайского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Куединского, Кунгурского и Еловского муниципальных округов.

Основной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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