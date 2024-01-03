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Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров

Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров

3 января 2024, 06:35
Фото: ТГ-канал «Пермский транспорт»
В департаменте дорог и транспорта администрации Перми рассказали о новых и продленных маршрутах, начатых работах 2023 года и планах на 2024 год.

В Перми приступили к реализации концессионного соглашения о развитии городского электротранспорта. Отремонтированы пути по улицам Куйбышева, Дзержинского, ведется замена путей на улице Мира. В Пермь поступили 30 новых трамваев модели «Львенок». Планируется, что до конца января 2024 года все они выйдут на линии.

В 2023 году запущены 4 новых маршрута общетвенного транспорта. Маршрут №37 связал микрорайон Висим с микрорайоном Садовый, новый районный маршрут №66 открыт для жителей микрорайона Налимиха, новый автобус №71 курсирует по маршруту Пермь-1 — ул. Анвара Гатауллина. Новый автобусный маршрут №81 был открыт для связи крупного жилого комплекса «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. По этому маршруту ездят электробусы.

Развитие маршрутной сети — это не только открытие новых маршрутов, но и локальные корректировки. Скорректированы 8 маршрутов для повышения зоны охвата общественного транспорта. Продлен путь следования автобуса №22 и часть рейсов автобуса №30 продлены до остановки «Тенториум».

В 2023 году Перми установили 98 новых остановочных павильонов.

По данным Дептранса, в 2024 году работа по всем направлениям будет продолжена.

#Автобусы#Общественный транспорт#Трамваи#Маршруты#Автобусные маршруты#Электробусы
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