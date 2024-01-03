Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров

В Перми приступили к реализации концессионного соглашения о развитии городского электротранспорта. Отремонтированы пути по улицам Куйбышева, Дзержинского, ведется замена путей на улице Мира. В Пермь поступили 30 новых трамваев модели «Львенок». Планируется, что до конца января 2024 года все они выйдут на линии.