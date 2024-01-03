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Пермская фабрика регистрирует товарный знак Milkids, аналога шоколада Kinder

Пермская фабрика регистрирует товарный знак Milkids, аналога шоколада Kinder

3 января 2024, 07:24
Кондитерское изделие Milkids позиционируется как российский аналог известного шоколада Kinder производства Ferrero. Заявление о регистрации товарного знака в Роспатент поступило от ООО «Радуга», управляющего фабрикой «Шоколадная магия». Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье.

Пермская кондитерская фабрика «Шоколадная магия» планирует зарегистрировать название шоколада Milkids и цветной логотип Milkids с изображенным на нем единорогом в качестве товарного знака. Заявка ООО «Радуга» поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25 декабря.

Фабрика «Шоколадная магия» основана в 2016 году. Управляет предприятием ООО «Радуга», учредителями которого являются директор общества Алексей Турушев (55% в уставном капитале), Дмитрий Кузьмин (35%) и Виктория Турушева (10%). По информации на сайте «Шоколадной магии», она выпускает более 20 наименований шоколадных конфет. Выручка фабрики в 2022 году составила 464,7 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. Выпуск шоколада Milkids как аналога Kinder фабрика анонсировала в октябре 2022 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, — напоминает издание.

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