Пермская фабрика регистрирует товарный знак Milkids, аналога шоколада Kinder

Фабрика «Шоколадная магия» основана в 2016 году. Управляет предприятием ООО «Радуга», учредителями которого являются директор общества Алексей Турушев (55% в уставном капитале), Дмитрий Кузьмин (35%) и Виктория Турушева (10%). По информации на сайте «Шоколадной магии», она выпускает более 20 наименований шоколадных конфет. Выручка фабрики в 2022 году составила 464,7 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. Выпуск шоколада Milkids как аналога Kinder фабрика анонсировала в октябре 2022 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, — напоминает издание.