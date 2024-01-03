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Updated Сегодня, 12:42

Проект строительства детской железной дороги в Перми прошел госэкспертизу

Проект строительства детской железной дороги в Перми прошел госэкспертизу

3 января 2024, 12:40
Фото: properm.ru
Управление государственной экспертизы Прикамья дало положительное заключение на проект строительства детской железной дороги в Перми.
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Ржд

Строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо является региональным приоритетным проектом. Его инициатор — Свердловский филиал ОАО «РЖД». По сообщению Business Class, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Завершить строительство планируется к 2027 году. Объем инвестиций в проект проекта оценивается в 1,7 млрд руб.

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