Рассказываем, куда в Перми уже можно сходить по Пушкинской карте

Кроме того, в наступившем 2024-м году по Пушкинской карте можно будет посетить VR-экскурсия «Чердынь360°. Путешествие сквозь века», мастер-класс по стрельбе из лука и современному мечевому бою, мастер-класс по ночной фотографии «Ночь, камера, штатив, аптека…», «Любимый артист» — концерт-посвящение Андрею Миронову, творческий вечер актёра театра и кино Александра Михайлова, спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» студии «Оперение. Соль».