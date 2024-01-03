properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Рассказываем, куда в Перми уже можно сходить по Пушкинской карте

Рассказываем, куда в Перми уже можно сходить по Пушкинской карте

3 января 2024, 05:25
Фото: ТГ-канал ДНТ «Губерния»
Баланс Пушкинских карт обновлен. И если вам от 14 до 22 лет, то вы можете использовать карты для похода на новогодние праздничные мероприятия. Например, в Дом народного творчества «Губерния».

Новогодний дом «Губерния» снова открыт. С 3 января ко всем прочим затеям добавилась деревня Морозовка. Билет в Морозовку можно купить по Пушкинской карте.

Кроме того, в наступившем 2024-м году по Пушкинской карте можно будет посетить VR-экскурсия «Чердынь360°. Путешествие сквозь века», мастер-класс по стрельбе из лука и современному мечевому бою, мастер-класс по ночной фотографии «Ночь, камера, штатив, аптека…», «Любимый артист» — концерт-посвящение Андрею Миронову, творческий вечер актёра театра и кино Александра Михайлова, спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» студии «Оперение. Соль».

Подпишитесь
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
Сегодня, 06:12
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Сегодня, 06:03
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
Сегодня, 05:40
Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров
Сегодня, 06:35
В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем
Сегодня, 04:37