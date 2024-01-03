Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 1января увеличен на 18,5% до 19 тыс. 242 рублей в месяц. Это означает, что пропорционально возрастут привязанные к МРОТ социальные выплаты и льготы.
Несмотря на СВО и попытки ввести полную экономическую блокаду, рост инвестиций составил 10% год к году, достигнув уровня около 28 трлн рублей. При этом бюджетное финансирование как триггер привлечения корпоративных и частных ресурсов было направлено в ОПК, социальную сферу, госуправление, высокотехнологичные отрасли (+61%).
Индекс производства обрабатывающих отраслей возрос почти до 8%, ВВП -до 3,5%
Использовав механизм социальных выплат (около 2 трлн рублей) сократили до 10% уровень бедных (в досанкционном 2013 — 10,8%).