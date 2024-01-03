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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

С 1 января 2024 года в РФ увеличен минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2024 года в РФ увеличен минимальный размер оплаты труда

3 января 2024, 09:21
Фото: Midjourney
Что значит увеличение МРОТ для тех, кто получает зарплаты, пособия, пенсии и льготы?

Минимальный размер оплаты труда в РФ с 1января увеличен на 18,5% до 19 тыс. 242 рублей в месяц. Это означает, что пропорционально возрастут привязанные к МРОТ социальные выплаты и льготы.

Несмотря на СВО и попытки ввести полную экономическую блокаду, рост инвестиций составил 10% год к году, достигнув уровня около 28 трлн рублей. При этом бюджетное финансирование как триггер привлечения корпоративных и частных ресурсов было направлено в ОПК, социальную сферу, госуправление, высокотехнологичные отрасли (+61%).
Индекс производства обрабатывающих отраслей возрос почти до 8%, ВВП -до 3,5%

Использовав механизм социальных выплат (около 2 трлн рублей) сократили до 10% уровень бедных (в досанкционном 2013 — 10,8%).

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