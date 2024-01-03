С 1 января 2024 года в РФ увеличен минимальный размер оплаты труда

Несмотря на СВО и попытки ввести полную экономическую блокаду, рост инвестиций составил 10% год к году, достигнув уровня около 28 трлн рублей. При этом бюджетное финансирование как триггер привлечения корпоративных и частных ресурсов было направлено в ОПК, социальную сферу, госуправление, высокотехнологичные отрасли (+61%).

Индекс производства обрабатывающих отраслей возрос почти до 8%, ВВП -до 3,5%



Использовав механизм социальных выплат (около 2 трлн рублей) сократили до 10% уровень бедных (в досанкционном 2013 — 10,8%).