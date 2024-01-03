Транспортная прокуратура проверяет информацию об очередях на вокзале Пермь-2

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как сообщает Пермская транспортная прокуратара в своем тг-канале, ведомство проводит проверку информации, размещенной в сети Интернет, об очередях к поездам в дни новогодних каникул. По словам пассажиров, по 15 минут минимум требовалось отстоять в очереди, чтобы попасть из здания вокзала на перрон.
По итогам мероприятий будет дана оценка соблюдения владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта требований законодательства.
При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.