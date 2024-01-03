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Транспортная прокуратура проверяет информацию об очередях на вокзале Пермь-2

Транспортная прокуратура проверяет информацию об очередях на вокзале Пермь-2

3 января 2024, 08:48
Пермской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по информации, опубликованной в сети Интернет, об очередях на железнодорожном вокзале Пермь-2.

Как сообщает Пермская транспортная прокуратара в своем тг-канале, ведомство проводит проверку информации, размещенной в сети Интернет, об очередях к поездам в дни новогодних каникул. По словам пассажиров, по 15 минут минимум требовалось отстоять в очереди, чтобы попасть из здания вокзала на перрон.

По итогам мероприятий будет дана оценка соблюдения владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта требований законодательства.

При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

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