Транспортная прокуратура проверяет информацию об очередях на вокзале Пермь-2

Как сообщает Пермская транспортная прокуратара в своем тг-канале, ведомство проводит проверку информации, размещенной в сети Интернет, об очередях к поездам в дни новогодних каникул. По словам пассажиров, по 15 минут минимум требовалось отстоять в очереди, чтобы попасть из здания вокзала на перрон.