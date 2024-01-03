Ученые Политеха нашли новый способ обезопасить проезд стыков на дорожном покрытии

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Из-за многократной нагрузки при проезде транспорта, в слоях автомобильных дорог образуются неровности в виде прогибов. Появление таких неровностей на участках проезжей части считаются существенными дефектами, так как влияют на статистику аварийности.
Ученые ПНИПУ совместно с работниками производств провели исследования по установлению причин возникновения просадки на автодорогах и предложили конструкцию, позволяющую строить автомобильные дороги и улицы более устойчивыми к их образованию.
Сейчас стыки дорожных одежд плавно соединяют переходными плитами, но этот способ недолговечен и достаточно быстро приводит к просадкам.
Ученые ПНИПУ предположили, что проблема связана с воздействием от проезжающих по дороге колес автомобилей. Они провели расчеты сил колесной нагрузки и выяснили, что крутящий момент, передаваемый от колеса на покрытие, создает как бы «завихрение» нагрузки на стыке жесткой и нежесткой дорожных одежд. Это становится причиной образования прогибов за счет преждевременного истирания асфальтобетонного покрытия.
Чтобы уменьшить этот эффект, политехники спроектировали конструкцию соединения двух типов дорожных одежд на участке их стыка. Для этого они использовали между слоями геосинтетическую решетку — строительный материал, который состоит из скрепленных между собой полимерных лент в виде сот. Этот материал позволяет равномерно распределить силы от внешних нагрузок, вызываемых при проезде автомобиля.
Конструкция уже нашла применение на экспериментальном участке автодороге в ПФО.