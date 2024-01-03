Ученые Политеха нашли новый способ обезопасить проезд стыков на дорожном покрытии

Чтобы уменьшить этот эффект, политехники спроектировали конструкцию соединения двух типов дорожных одежд на участке их стыка. Для этого они использовали между слоями геосинтетическую решетку — строительный материал, который состоит из скрепленных между собой полимерных лент в виде сот. Этот материал позволяет равномерно распределить силы от внешних нагрузок, вызываемых при проезде автомобиля.