В Перми начали работать ледовые катки, лыжные базы и хоккейные коробки

Posted 3 января 2024, 10:47
Published 3 января 2024, 10:47
Modified 3 января 2024, 10:56
Updated 3 января 2024, 10:56
В Перми центром фестиваля будет каток перед Театром-Театром. Катание на нём бесплатное — необходима предварительная запись на портале умный-спорт.рф. При входе на каток нужно предъявить QR-код, он автоматически отправляется вам после заполнения формы.
Всего в этом году для занятий открыты 211 катков — на 139 из них организован постоянный бесплатный доступ. В этом году функционируют и 58 лыжных баз. Полное расписание работы спортивных объектов и правила их посещения размещены на портале «Управляем вместе».
Не забывайте тепло одеваться и беречь своё здоровье — выбирайте наиболее комфортную температуру для катания на коньках!