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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Перми начали работать ледовые катки, лыжные базы и хоккейные коробки

В Перми начали работать ледовые катки, лыжные базы и хоккейные коробки

3 января 2024, 10:47
Фото: properm.ru
В Пермском крае стартовал фестиваль зимних видов спорта. 2 января начали работать катки, хоккейные коробки и лыжные базы на всей территории региона.

В Перми центром фестиваля будет каток перед Театром-Театром. Катание на нём бесплатное — необходима предварительная запись на портале умный-спорт.рф. При входе на каток нужно предъявить QR-код, он автоматически отправляется вам после заполнения формы.

Всего в этом году для занятий открыты 211 катков — на 139 из них организован постоянный бесплатный доступ. В этом году функционируют и 58 лыжных баз. Полное расписание работы спортивных объектов и правила их посещения размещены на портале «Управляем вместе».

Не забывайте тепло одеваться и беречь своё здоровье — выбирайте наиболее комфортную температуру для катания на коньках!

#Лыжи#Фигурное катание#Катки#Горные лыжи#Катки в перми#Лыжные базы#Расписание работы катков
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