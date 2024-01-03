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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода

В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода

3 января 2024, 06:12
Фото: 1MI
По данным Пермского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 января в Прикамье ожидается аномально холодная погода.

Температура воздуха днем в среднем по краю опустится до −26°С, -21°С, по северу региона –32, –27°С, в Перми — -24°С, -22°С.

В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны: аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение населением травм связанных с переохлаждением и обморожением, заторы на дорогах.

Министерство территориальной безопасности рекомендует:

  • Ограничить длительное пребывание на улице детей и пожилых людей, опасаться переохлаждения, обморожения.
  • Водителям — по возможности рекомендуем отказаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. При обогреве жилья электроприборами не перегружать электросети.

О прохождении прогнозируемых опасных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности во время их прохождения сообщить родным и знакомым.

#Погода#Мороз#Погода пермь#Аномальная погода#Холод#Аномальный холод
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