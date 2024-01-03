В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Температура воздуха днем в среднем по краю опустится до −26°С, -21°С, по северу региона –32, –27°С, в Перми — -24°С, -22°С.
В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны: аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение населением травм связанных с переохлаждением и обморожением, заторы на дорогах.
Министерство территориальной безопасности рекомендует:
О прохождении прогнозируемых опасных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности во время их прохождения сообщить родным и знакомым.