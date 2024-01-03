В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода

В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны: аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение населением травм связанных с переохлаждением и обморожением, заторы на дорогах.