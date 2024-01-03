В Пермском крае на пожаре спасены трое детей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
2 января 2024 года в 11 часов поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме, расположенном по адресу: село Елово, улица Кирова.
На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники.
Первое прибывшее на место происшествия пожарно-спасательное подразделение ГУ МЧС России по Пермскому краю установило, что горит кровля в одной из квартир двухквартирного жилого дома, горят потолочное перекрытие, двери и кровля кочегарки.
Пожарно-спасательными подразделениями на пожаре спасены 4 человека (в том числе 3 детей), выведены из квартиры на свежий воздух.
На пожаре погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.