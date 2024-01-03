В Пермском крае на пожаре спасены трое детей

По данным пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю, на пожаре в селе Елово Еловского муниципального округа спасены четверо человек, из них трое детей.

2 января 2024 года в 11 часов поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме, расположенном по адресу: село Елово, улица Кирова. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники. Первое прибывшее на место происшествия пожарно-спасательное подразделение ГУ МЧС России по Пермскому краю установило, что горит кровля в одной из квартир двухквартирного жилого дома, горят потолочное перекрытие, двери и кровля кочегарки. Пожарно-спасательными подразделениями на пожаре спасены 4 человека (в том числе 3 детей), выведены из квартиры на свежий воздух. На пожаре погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.