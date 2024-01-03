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В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам

В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам

3 января 2024, 05:40
Фото: 1MI
В течение прошедших суток в Пермском крае наблюдалась малооблачная погода с самыми сильными морозами.

В поселке Гайны в Коми-Пермяцком округе Пермского края отмечено -35,3˚ градусов. По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», это стало самым низким минимумом для Пермского края с 12 декабря. И днём воздух не прогрелся выше отметки -28,3˚С. На других метеостанциях северо-запада края ночь не была такой холодной, но дневной прогрев был тоже слабым. К югу было теплее. В Перми температурный минимум составил -25,6˚С, отметка -25˚С также взята впервые с 12 декабря.

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