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В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем

В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем

3 января 2024, 04:37
Фото: properm.ru
В Пермском крае подвели итоги реализации мероприятий по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в 2023 году и рассказали о планах по расширению отрасли в новом году.

В рамках утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), который должен вступить в силу в 2024 году, в Пермском крае была сформирована рабочая группа, цель которой — разработка проекта региональной программы развития отрасли БАС. Разработка программы будет продолжена в новом году.

В 2024 году команда Пермского края также намерена принять участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», который пройдет на Сахалине и будет посвящен развитию авиационных и морских беспилотных систем.

Напомним, в 2023 году одним из ключевых мероприятий в тематике БАС стала выставка-форум беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035. Пермь». Кроме того, будущее пермских беспилотников было представлено на проектно-образовательных интенсивах «Остров» и «Архипелаг». Первый впервые прошел в Перми, стал составной частью федерального «Архипелага» в Новосибирске. Там была презентована концепция пермского Научно-производственного центра по БАС, а также проведены собственные соревнования дронов.

#Пермский край#Беспилотники#БАС
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