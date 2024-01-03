В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем

Напомним, в 2023 году одним из ключевых мероприятий в тематике БАС стала выставка-форум беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035. Пермь». Кроме того, будущее пермских беспилотников было представлено на проектно-образовательных интенсивах «Остров» и «Архипелаг». Первый впервые прошел в Перми, стал составной частью федерального «Архипелага» в Новосибирске. Там была презентована концепция пермского Научно-производственного центра по БАС, а также проведены собственные соревнования дронов.