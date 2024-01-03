Власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.