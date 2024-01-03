properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

Власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

3 января 2024, 08:14
Фото: ТГ-канал Минимущества Пермского края
Завершилось строительство новой краевой инфекционной больницы на улице Леонова, 84, в Перми. Это один из ключевых объектов инфраструктуры региональной программы «Пермь-300».

Краевое Минимущества опубликовало подробности про новую краевую инфекционную больницу. Учреждение полностью автономно, имеет всю необходимую инфраструктуру: собственную электростанцию, кислородную станцию, газо- и водоснабжение.

Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.

После ввода в эксплуатацию и завершения поставок в больницу медоборудования, будет проведен обязательный процесс лицензирования нового медучреждения.

Подпишитесь
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
Сегодня, 06:12
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Сегодня, 06:03
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
Сегодня, 05:40
Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров
Сегодня, 06:35
Рассказываем, куда в Перми уже можно сходить по Пушкинской карте
Сегодня, 05:25
В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем
Сегодня, 04:37