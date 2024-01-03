Власти рассказали, какой будет новая инфекционная больница в Перми

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Краевое Минимущества опубликовало подробности про новую краевую инфекционную больницу. Учреждение полностью автономно, имеет всю необходимую инфраструктуру: собственную электростанцию, кислородную станцию, газо- и водоснабжение.
Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.
После ввода в эксплуатацию и завершения поставок в больницу медоборудования, будет проведен обязательный процесс лицензирования нового медучреждения.