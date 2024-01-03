properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря

Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря

3 января 2024, 10:10
Молодой человек из Березников пропал 23 декабря. Родственники и волонтеры просят сообщить любую информацию о его местонахождении.

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 34-летнего жителя Березников. Александр Евгеньевич Яблочков пропал еще 23 декабря, с тех пор родным и близким неизвестно, что с ним.

Пропавший выше среднего роста, его рост 185 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, коротко постриженные. Глаза голубые. Он был одет во все черное: в стеганую куртку с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки, вязаную шапку.

Организатор поисков: Светлана 8-963-648-69-83

Читайте также:
Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчинаБастрыкин поручил доложить о следствии по делу об исчезновении Кати ЧетинойВ Перми мужчина напал на девочку-подростка
#Пропал человек#Розыск#Лиза алерт#Пропал#Потерялся человек#Внимание, розыск
Подпишитесь
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
Сегодня, 06:12
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Сегодня, 06:03
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
Сегодня, 05:40
Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров
Сегодня, 06:35
Рассказываем, куда в Перми уже можно сходить по Пушкинской карте
Сегодня, 05:25
В Пермском крае продолжат разработку программы развития беспилотных авиасистем
Сегодня, 04:37