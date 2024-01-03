Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 34-летнего жителя Березников. Александр Евгеньевич Яблочков пропал еще 23 декабря, с тех пор родным и близким неизвестно, что с ним.
Пропавший выше среднего роста, его рост 185 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, коротко постриженные. Глаза голубые. Он был одет во все черное: в стеганую куртку с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки, вязаную шапку.
Организатор поисков: Светлана 8-963-648-69-83