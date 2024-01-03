За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:06
По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю зарегистрировано 9 техногенных пожаров, на которых, спасено 4 человека, погиб 1 человек.
Подразделениями Управления государственной противопожарной службы, подведомственными Министерству территориальной безопасности Пермского края, осуществлено 8 оперативных выездов, из них 1 выезд на тушение пожара в Кудымкар.
По предварительной информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, основной причиной пожара на тушение которого реагировали подразделения пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы Прикамья, стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания (сооружения) от дымовой трубы.