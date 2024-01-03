За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек

По предварительной информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, основной причиной пожара на тушение которого реагировали подразделения пожарной охраны Управления государственной противопожарной службы Прикамья, стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания (сооружения) от дымовой трубы.