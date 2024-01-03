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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы

Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы

3 января 2024, 13:32
Фото: properm.ru
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 4 января в регионе ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления: аномальные холода.

4 января на территории края прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах — изморозь. Кроме того, в Прикамье сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов.

Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш. В краевом МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности: не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач, соблюдать требования пожарной безопасности. При езде на автомобиле соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

Желательно не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, наледь и сосульки.

#Мороз#Аномальные холода#Аномальные морозы#Аномальный мороз
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