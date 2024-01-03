Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
4 января на территории края прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах — изморозь. Кроме того, в Прикамье сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов.
Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш. В краевом МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности: не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач, соблюдать требования пожарной безопасности. При езде на автомобиле соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.
Желательно не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, наледь и сосульки.