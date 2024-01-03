Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы

Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш. В краевом МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности: не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач, соблюдать требования пожарной безопасности. При езде на автомобиле соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.