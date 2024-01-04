«Амкар Пермь» сыграет с московским «Амкалом» в следующие выходные

«Амкар ФМЛ» — это медиакоманда в системе «Амкара», имеющая автономный бюджет, персонал и соцсети. Она выступает на городских и краевых первенствах. А «Амкал» — одна из самых популярных российских медиакоманд, имеющая несколько миллионов подписчиков в соцсетях. В ее составе играют блогеры, стендап-комики, бывшие профессиональные футболисты. Команда была основана блогером Германом Попковым (German El Classico) в 2018 году, ее название шуточно обыгрывает название пермского «Амкара».