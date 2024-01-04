«Амкар Пермь» сыграет с московским «Амкалом» в следующие выходные

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На следующей неделе, 13 января, пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» сыграет с медиафутбольным клубом «Амкал» в Москве. Игра пройдет по медиафутбольным правилам и без зрителей — ответная игра состоится в Перми летом со зрителями. Январский матч будет бесплатно транслироваться на «Триколор ТВ» канал «Футбольный» в 21:00 по пермскому времени.
Как сообщает пресс-служба «Амкара», в пермской команде сыграют игроки медийной команды «Амкар ФМЛ», профессиональные футболисты основного «Амкара» Константин Морозов, Денис Кайков и Алексей Доля, бывший игрок «Амкара» и медийной команды «Сахалинец» Никита Дроздов, экс-вратарь «Амкала» и «Народной команды» Александр Маменко и приглашенные гости.
В «Амкаре Пермь» подчеркивают, что из бюджета главной команды средства на матч не выделяются. Расходы на организацию выезда и матча берет на себя партнер клуба — компания «Никофарм». Участие во встрече с «Амкалом» согласовано с президентом «Амкара» Валерием Чупраковым.
«Амкар ФМЛ» — это медиакоманда в системе «Амкара», имеющая автономный бюджет, персонал и соцсети. Она выступает на городских и краевых первенствах. А «Амкал» — одна из самых популярных российских медиакоманд, имеющая несколько миллионов подписчиков в соцсетях. В ее составе играют блогеры, стендап-комики, бывшие профессиональные футболисты. Команда была основана блогером Германом Попковым (German El Classico) в 2018 году, ее название шуточно обыгрывает название пермского «Амкара».