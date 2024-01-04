Глава СК России взял на контроль проверку ситуации с домом без отопления в Соликамске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Соликамске. Во время крупной коммунальной аварии в период с 12 по 15 декабря в одном из домов прорвало трубы, в итоге жилые помещения затопило. В результате здание отключили от тепло- и электроснабжения. До сегодняшнего дня ремонт так и не выполнен, в квартирах зафиксирована низкая температура воздуха.