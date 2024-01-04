Глава СК России взял на контроль проверку ситуации с домом без отопления в Соликамске

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Соликамске. Во время крупной коммунальной аварии в период с 12 по 15 декабря в одном из домов прорвало трубы, в итоге жилые помещения затопило. В результате здание отключили от тепло- и электроснабжения. До сегодняшнего дня ремонт так и не выполнен, в квартирах зафиксирована низкая температура воздуха.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка по поступившему обращению. В пресс-службе СК России сообщают, что Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального СУ СК Денису Головкину доложить о промежуточных результатах мероприятия и решении, принятом по итогам проверки.
Коммунальное ЧП в Соликамске произошло в период аномальных холодов в середине декабря. Тогда порывом на сетях теплоснабжения и устранением неполадок заинтересовались прокуратура и следователи регионального следственного управления. Жители города в морозы остались без отопления, им привозили генераторы.