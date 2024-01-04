Группу школьников по неизвестной причине не пустили на поезд из Перми в Москву

Организованную группу путешественников не посадили в поезд №069, сообщив, что на их билеты якобы оформлен возврат. Когда поезд уехал, в кассе вокзала подтвердили школьникам и взрослым, что билеты действительны, но отказали в дальнейшей перевозке. Им порекомендовали купить новые билеты и оформить заявки. В ближайшем поезде, который будет отправляться только в 13:50 по местному времени, мест нет. По словам Людмилы, сейчас проблема решается, так как находящиеся на вокзале люди обещали помочь ребятам и оплатили им завтрак. При этом женщина не уточнила, каким именно образом разрешится ситуация.