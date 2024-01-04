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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Группа школьников не смогла уехать с вокзала из Перми в Москву

Группу школьников по неизвестной причине не пустили на поезд из Перми в Москву

4 января 2024, 05:42
Фото: предоставлено одной из сопровождающих, матерью ученика Людмилой

Группа школьников не смогла уехать с вокзала из Перми в Москву

Путешественникам предложили купить новые билеты.
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Дети

Сегодня утром, 4 января, в сообществе «Мой город — Пермь!» и telegram-канале «ЧП Пермь | новости» появилась информация об организованной группе школьников из Краснокамска, которые не могут уехать в поезде в Москву. С 5:00 18 ребят находятся вместе с шестью сопровождающими их взрослыми на вокзале Пермь-II. Школьники учатся в гимназии №1 города Краснокамска, рассказала Properm.ru одна из сопровождающих и мать ученика Людмила.

Организованную группу путешественников не посадили в поезд №069, сообщив, что на их билеты якобы оформлен возврат. Когда поезд уехал, в кассе вокзала подтвердили школьникам и взрослым, что билеты действительны, но отказали в дальнейшей перевозке. Им порекомендовали купить новые билеты и оформить заявки. В ближайшем поезде, который будет отправляться только в 13:50 по местному времени, мест нет. По словам Людмилы, сейчас проблема решается, так как находящиеся на вокзале люди обещали помочь ребятам и оплатили им завтрак. При этом женщина не уточнила, каким именно образом разрешится ситуация.

По единому номеру ОАО «РЖД» сообщили Properm.ru, что необходимо оформить обращение, которое будет рассматриваться в течение 30 дней.

UPD. Около 11:00 Людмила рассказала, что к поезду подцепили дополнительный вагон, и школьники вместе с сопровождающими смогут уехать в Москву сегодня.

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#Общество#Пермь#Дети#Пермь 2#Ржд#Вокзал пермь-2#Пермь-ii
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