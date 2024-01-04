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Сапко: Пятеро военнослужащих из Прикамья вернулись домой из украинского плена

Из украинского плена освобождены пятеро военнослужащих из Прикамья

4 января 2024, 06:16
Фото: скриншот видео с личной страницы Игоря Сапко

Сапко: Пятеро военнослужащих из Прикамья вернулись домой из украинского плена

Стороны не проводили обмены в течение полугода.

Еще пять жителей Прикамья, взятых в плен украинскими военнослужащими, вернулись домой. Трое мужчин являются жителями Перми, остальные — из городов Пермского края, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко в социальных сетях. По словам Сапко, ранее с просьбами о возврате военных к нему обращались их родные и близкие.

В августе прошлого года омбудсмен сообщал, что всего удалось вернуть из плена 11 военнослужащих из Пермского края. В первом за полгода обмене пленными военнослужащими между Россией и Украиной в нашу страну вернулись 248 участников СВО, а в Украину — 173. Стороны не проводили обмены с 6 июля прошлого года. Вернуть военных удалось благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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