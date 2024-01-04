Из украинского плена освобождены пятеро военнослужащих из Прикамья

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Еще пять жителей Прикамья, взятых в плен украинскими военнослужащими, вернулись домой. Трое мужчин являются жителями Перми, остальные — из городов Пермского края, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко в социальных сетях. По словам Сапко, ранее с просьбами о возврате военных к нему обращались их родные и близкие.
В августе прошлого года омбудсмен сообщал, что всего удалось вернуть из плена 11 военнослужащих из Пермского края. В первом за полгода обмене пленными военнослужащими между Россией и Украиной в нашу страну вернулись 248 участников СВО, а в Украину — 173. Стороны не проводили обмены с 6 июля прошлого года. Вернуть военных удалось благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.