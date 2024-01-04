Как пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? Рекомендации

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Пермь с начала 2024 года вернулись снегопады. В связи с такой погодой может вырасти риск возникновения ДТП. В пресс-службе городской ГИБДД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного движения зимой.
Перед тем, как тронуться с места, автомобилисты должны проверить, что все стекла их машины очищены от наледи и снега. Также перед поездкой нужно тщательно осмотреть свое транспортное средство. Дизельное топливо зачастую не выдерживает морозов и замерзает, поэтому важно обратить внимание и на то, какое топливо вы используете. Проверьте заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику.
При выезде на проезжую часть не нарушайте скоростной режим и соблюдайте дистанцию. Пешеходы должны быть внимательны при переходе проезжей части и носить одежду со световозвращающими элементами. Если ваш автомобиль внезапно сломался в дороге или вы попали в ДТП, обратитесь за помощью по единому номеру экстренных служб 112.