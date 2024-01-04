Как пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? Рекомендации

Перед тем, как тронуться с места, автомобилисты должны проверить, что все стекла их машины очищены от наледи и снега. Также перед поездкой нужно тщательно осмотреть свое транспортное средство. Дизельное топливо зачастую не выдерживает морозов и замерзает, поэтому важно обратить внимание и на то, какое топливо вы используете. Проверьте заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику.