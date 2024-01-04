Погиб предприниматель из Пермского края, уехавший на СВО по контракту

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Во время проведения СВО погиб 48-летний Вадим Васильев. Мужчина родился 12 декабря 1974 года в деревне Романята Ильинского района Пермской области. В 10 лет переехал в село Липово, после школы выучился на тракториста. Мужчина служил в армии командиром отделения связи.
Как сообщает пресс-служба администрации Добрянского городского округа, в 2012 году Васильев стал индивидуальным предпринимателем. Он получил грант «Семейная ферма» в 2016 году, построил ферму, закупил 100 голов крупного рогатого скота и снабжал район молоком и мясом. Затем мужчина открыл в Добрянке павильон для продажи продукции.
В 2021 году Вадим Васильев закрыл производство и ушел работать на строительство моста через Чусовую. 5 декабря 2022 года поехал на СВО по контракту в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения отряда штурмовой. Мужчина погиб 19 октября прошлого года в Красногоровке Донецкой Народной Республики.
Прощание с убитым состоится в эту субботу, 6 января, в 11:00 во Дворце культуры и спорта имени Ладугина.