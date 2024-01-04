Погиб предприниматель из Пермского края, уехавший на СВО по контракту

Как сообщает пресс-служба администрации Добрянского городского округа, в 2012 году Васильев стал индивидуальным предпринимателем. Он получил грант «Семейная ферма» в 2016 году, построил ферму, закупил 100 голов крупного рогатого скота и снабжал район молоком и мясом. Затем мужчина открыл в Добрянке павильон для продажи продукции.